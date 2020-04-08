محافظة الجيزة تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل بكرداسة

واصلت محافظة الجيزة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من رش وتطهير وتعقيم 710 منشأة بمراكز ومدن كرداسة وأبو النمرس وأطفيح، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

وآشار راشد، إلى أن المنشأت التي تم تطهيرها وتعقيمها شملت الأماكن الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس، وذلك ف إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أن مجهودات التطهير والتعقيم التي تمت شملت 365 منشأة بمدينة كرداسة و180 منشأة بمركز أبو النمرس و165 منشأة بمركز أطفيح مشيراً إلى أن مجهودات التطهير والتعقيم مستمرة بكافة قطاعات المحافظة وبمتابعة يومية، حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي نفس الإطار، أعلنت محافظة الجيزة أنه في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصاً على سلامة المواطنين، تم تنفيذ حجرا صحياً على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة اعتباراً من يوم 7 / 4 /2020 بناء علي التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوماً، حفاظا عليهم وذويهم.