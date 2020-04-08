الإفتاء: دعاوى التجمع للصلاة خلال أزمة كورونا خيانة وإفساد في الأرض

دعا الدكتور خالد عمران أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المصريين، إلى التمسك بإجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر يأتي من منطلق أخلاقي، اجتماعي، وديني.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر "القناة الأولى"، أنّ الإجراءات حفاظ على الأمانة وهي صحة الفرد والمجتمع: "كل واحد بقى مسؤول عن وطنه وبصورة ما عن العالم كله".

وتابع: "ندعو إلى الالتزام بما يصلح دين الناس ودنياهم، بينما البعض يدعو إلى النزول والتجمع للصلاة لرفع البلاء والتجمع، وهي دعوات خبيثة وفساد في الأرض، ودعوة لتضييع الأمانة، ووعينا يجب ألا ننساق وراء هذه الدعاوى".

وأشار إلى أنّ هذه الدعوات تخالف ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: "ربنا علمنا وقالنا ادعوا ربك تضرعا وخفية، وكلما كان ذلك أخفى كلما كان أقرب إلى الله، وبالنسبة للصراخ، فإن النبي عندما سمع صراخًا قال إنكم لا تدعون أصمًا ولا أبكمًا إنكم تدعون سميعًا بصيرًا".