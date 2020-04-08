برلمانية: العديد من رجال الأعمال الوطنيين لم يمسوا حقوق العمال

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن هناك نية كانت مبيتة لدى رجال الأعمال بتصفية العمالة، واستغلوا أزمة فيروس كورونا المستجد، لتنفيذها، مؤكدة أن هناك عمالة تم الاستغناء عنهم جراء الأزمة، أو عدم صرف المرتبات.

وأضافت مايسة في تصريحات لها، أن قطاع مثل السياحة به فنادق عمالها يصرخون من خطر التسريح منذ فترات، لافتة أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي بشأن العاملين في السياحة لا يصدقها عقل.

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة، أن هناك العديد من رجال الأعمال الوطنيين الذين لم يمسوا حقوق العمال أثناء الازمة الحالية التي نعيشها بسبب فيروس كورونا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف الحكومة بتنفيذ عدة إجراءات للحفاظ على العمالة السياحية، بالإضافة إلى إجراءات للمستثمرين للتخفيف من الضغط المالي لديهم لمدة ثلاثة أشهر، ليستطيعوا دفع المرتبات.