الأعلى للإعلام يحجب موقعا 6 أشهر بعد شكوى وزيرة الصحة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حجب موقع إخباري 6 أشهر، لنشره تصريحات لم تدل بها وزيرة الصحة وتسيئ إلى الصيادلة، ولإثارته القلق بين القراء بتشكيكه في المنظومة الطبية بشكل عام ومواجهة أزمة كورونا على وجه الخصوص، ولاستخدامه ألفاظ وعبارات لا تليق، بحسب حيثيات القرار.

وذكر المجلس أنّ القرار يأتي في ضوء توجه المجلس لضبط المشهد الإعلامي، وعدم بث الآراء التي تعتمد على الشائعات والأكاذيب في تقييم الموقف الطبي.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقت شكوى مقدمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ضد موقع إخباري نسب إليها تصريحات لم تصدر عنها، وشكك في أداء المستشفيات الحكومية.

وتستكمل لجنة الشكاوى، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، خلال اجتماعاتها الاسبوع المقبل مناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية لوباء كورونا، إضافة إلى استكمال مناقشة مخالفات 20 من البرامج الطبية التي تبث على عدد من القنوات الفضائية الخاصة.