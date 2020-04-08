تمديد فترة استخدام تأشيرات الخروج والعودة للوافدين بالسعودية دون مقابل

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية تمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1 / 7 / 1441هـ، الموافق 25 / 2 / 2020، حتى تاريخ 1 / 10 / 1441هـ، الموافق 24 / 5 / 2020، ولمدة 3 أشهر إضافية مجانا، ويشمل التمديد المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن التمديد يحدث آليا من النظام دون مراجعة مقار الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، وبإمكان المستفيد الدخول عبر حسابه في منصة "أبشر"؛ للاطلاع على الخدمة المقدمة له إلكترونيا.