العربية للتصنيع تلبي إحتياجات "الداخلية" من اللوحات المرورية المؤمنة بالشراكة "تونجز الألمانية" 

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات طبقا للمواصفات والمعايير العالمية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة. جاء هذا خلال توقيع اتفاق بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الداخلية يأتي هذا الإتفاق في إطار إهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولي مع كبري الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات التنموية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز فرص الإستثمار في مصر.في هذا الصدد , أكد "التراس" أهمية تعزيز الشراكة مع شركة "تونجز" الألمانية ،التي تعد من كبري الشركات العالمية المتخصصة في صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة،مشددا علي توفير العربية للتصنيع لكافة الإمكانيات التكنولوجية والبشرية والفنية للبدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وإنشاء مصنعا لصناعة اللوحات المؤمنة بأعلي وسائل التأمين مع إمكانية التطوير المستمر للتوافق مع منظومة التحول الرقمي والأنظمة الذكية لتأمين الطرق والمركبات ووسائل النقل المختلفة وفقا لمعايير الجودة العالمية. وأضاف أن الإتفاق يتضمن تدريب الكوادر البشرية بالهيئة علي المهارات والخبرات التصنيعية التي تحتاجها هذه الصناعة وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة. وأوضح"التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون في المرحلة الأولي تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة و بأسعار منافسة، ثم التوسع مستقبلا للتصدير، خاصة مع توقيع مصر العديد من إتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإفريقية والعربية ، مما يؤهلها أن تصبح مركزا لتصدير اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة لدول المنطقة العربية والأفريقية. من جانبه، أعرب السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية عن ثقة وزارة الداخلية في التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ،مشيدا بخططها لتعميق التصنيع المحلي ،وامتلاكها المقومات التكنولوجية المتطورة والعمالة البشرية المدربة علي مستوي عال، بما يساعد علي نجاح التعاون مع شركة تونجز الألمانية العالمية في مجال توطين تكنولوجيا إنتاج اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة. وأوضح أهمية عقد الشراكة بين العربية للتصنيع وشركة "تونجز" لتلبية إحتياجات وزارة الداخلية من هذه اللوحات المؤمنة ،مشيدا بتميز الهيئة بالدقة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.كما أشاد ممثل شركة تونجز الألمانية العالمية،بما تقوم به الهيئة العربية للتصنيع نحو توطين صناعة اللوحات المعدنية المؤمنة ،مؤكدا أن السوق المصري والعربي والأفريقي واعد ويشكل أهمية إستراتيجية كبيرة لشركة تونجز الألمانية