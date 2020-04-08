أميرة شرابي تدخل السباق الرمضاني بـ"لعبة النسيان"

انضمت الفنانة الشابة أميرة شرابي إلى فريق عمل مسلسل"ليالينا" مع المخرج أحمد صالح، والمقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وبدأت أميرة تصوير مشاهدها أول أمس، حيث تقدم في العمل دور صحفية تدعي"منال" وذلك ضمن فترة الثمانينات من القرن الماضي وتجمعها علاقة صداقة قوية بالفنانة غادة عادل ضمن الأحداث.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجي".

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات، ويشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

يذكر أن آخر أعمال أميرة كان مسلسل"بحر" الذي عرض مؤخرا وجمعها أيضا مع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبدالفتاح، وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ومنة عرفة.