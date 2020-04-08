لدعم المتضررين من أزمة كورونا.. الأورمان توزع مساعدات غذائية بالغربية

أعلنت جمعية الأورمان أنها بدأت بشكل فعلي وعاجل وسريع وبالتعاون مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة في توزيع مساعدات عينية لشرائح المتضررين من انتشار فيروس كورونا في قرى ونجوع ومدن المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية أعدت خطة دعم متكاملة بدأت في تنفيذها في الغربية تشمل تقديم مساعدات غذائية عاجلة للأسر الأكثر تضرراً عبارة عن كرتونة مواد غذائية تحتوي على سلع غذائية رئيسية مثل الأرز والسكر والزيت والسمن والعدس والفول وغيرها من السلع الرئيسية فضلا عن 2 كيلو لحوم ويتم التوزيع بحسب أعداد أفراد الأسرة حيث تحصل الأسر التي تضم عدد كبير من الأفراد على كرتونتين و4 كيلو لحوم .

وأوضح "شعبان" أن الأورمان اعتمدت في تنفيذ خطتها الإغاثية العاجلة على فريق عمل المؤسسة بالغربية وعلى قاعدة بينات كبيرة نجحت الأورمان في تكوينها عبر عملها لسنوات داخل القرى والنجوع بالمحافظة، وكذلك من خلال تعاونها مع الجمعيات الأهلية الصغيرة في النجوع والقرى والمناطق الأشد احتياجاً في المحافظة.

وأضاف شعبان أن خطة الأورمان الإغاثية بدأت بشكل فعلي فى توزيع المساعدات العينية داخل عدد من القرى بمراكز الغربية المختلفة منها قرية نشيل مركز قطور وجاري استكمال التوزيع في باقي المراكز والقرى .