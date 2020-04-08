ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إندونيسيا إلى ألفين و956 حالة

سجلت وزارة الصحة في إندونيسيا اليوم 218 إصابة جديدة بوباء كورونا المتسجد "كوفيد 19"، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى ألفين و956 حالة.

وذكرت الوزارة الإندونيسية، في بيان، اليوم، أنه جرى تسجيل 19 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 240 بينما تعافى 222 شخصا.

وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو أعلن في وقت سابق، حالة طوارئ صحية عامة في محاولة لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد.

وشكلت إندونيسيا وحدة خاصة من الشرطة مهمتها مواكبة عمليات تشييع الأشخاص المتوفين جراء كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت سلطات العاصمة الإندونيسية، بعدما حاول بعض السكان وقف مراسم دفن متعددة في مناطق عدة في البلاد خشية من الوباء.

وقال قائد الوحدة المستحدثة محمد نجيب، "سجلنا حالات في مدن أخرى ولا نريد حصول أمر مماثل في جاكرتا، لذلك شكلنا فريقا بصورة احترازية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقطعت حشود غاضبة طرقات في عدة مدن في وسط جزيرتي جاوة وسيلاويسي لمنع وصول سيارات الإسعاف لنقل جثث ضحايا، "كوفيد-19" إلى المدافن المحلية.

وستشرف الوحدة الجديدة في الشرطة على نقل الجثث من المستشفيات إلى مقبرتين في المدينة الإندونيسية الكبرى، حيث تُغلف الجثامين بأغطية بلاستيكية وتدفن سريعا، وفقا لما ذكرته بوابة "الوسط" الليبية.