بالصور.. تحرير 8 مخالفات في حملة تموينية على أسواق سفاجا

شنت اليوم، إدارة التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، حملة للتفتيش على المحلات العامة والأسواق بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر.

كشفت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 8 محاضر، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأشارت "المغربي"، استمرار تكثيف الحملات التموينية وبذل المزيد من الجهد والمتابعة، وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.