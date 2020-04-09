"خليك في البيت".. 6 خدمات ممكن تدفعها أون لاين من بنك التعمير والإسكان
كتب:
منى السعيد
07:15 ص | الخميس 09 أبريل 2020
يبحث الكثيرون عن طرق لدفع الفواتير أون لاين، وهو ما تحرص عليه عدد كبير من البنوك، التي تقدم خدمات إلكترونية، ومنها بنك التعمير والإسكان الذي يقدم خدمة "فلوسي فون".
وتستعرض "الوطن" كيفية التعامل مع هذا التطبيق..
مميزات تطبيق فلوسي من HDBank
خدمة إيداع وسحب الأموال من وإلى المحفظة.
يمكن أن تقوم بإرسال أموال إلى أصدقائك أو أفراد أسرتك.
يمكن أن تدفع فواتيرك الشهرية مثل
الموبايل
الإنترنت
المرافق الحكومية
فواتير المرور
إعادة شحن المحمول.
شراء أون لاين من خلال البطاقات الائتمانية أو من خلال التطبيق.
يمكنك استخراج بطاقة أون لاين لشراء كل ما تريد بكل أمان من خلال استخدم تطبيق فلوسي فون.
حدود المحفظة الذكية
الحد الأقصى لرصيد المحفظة 10,000 جنيه مصري
الحد الأقصى اليومي للعمليات من المحفظة 6,000 جنيه مصري
الحد الأقصى الشهري للعمليات من المحفظة 50 ألف جنيه مصري
كيف يمكنني التسجيل للحصول على الخدمة؟
قم بزيارة أقرب فرع من فروع بنك التعمير والإسكان
استيفاء بيانات استمارة التسجيل
الوثائق المطلوبة
رقم هاتف محمول العميل
بطاقة رقم قومي سارية المفعول