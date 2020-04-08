مهلة 15 يوما لتظلم المستبعدين من الحصول على أراضي سكنية بنويبع

قال على الشحات رئيس مدينة نويبع، إنه جري إعداد كشف بأسماء المستحقين للحصول على قطع أراضي سكنية بالمدينة، موضحا أن عدد المستحقين بلغ نحو 100 حالة، صدرت لهم موافقات، ولكنها موافقات أولية لحين البت في التظلمات.

وأضاف أنه بالنسبة للأسماء المستبعدة جرى منحهم مهلة بناء على قرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 15 يوما للتظلم وإعادة النظر في ملفاتهم، مؤكدا أن المدينة تسعى لإنهاء كل أوراق المواطنين بشفافية ودون تحيز لأحد.

جدير بالذكر أن مدينة نويبع طرحت قطع أراضي سكنية لمن لم يحصل على شقة، ووضعت شروطا وضوابط لضمان حصول كل فرد على حقه في الحصول على قطعة أرض.