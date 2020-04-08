  الشرطة الجزائرية تفعل إجراءات تكميلية لتطبيق الحجر الصحي

فعلت أجهزة الأمن الوطني الجزائري "الشرطة"، مجموعة من الإجراءات التكميلية لتطبيق الحجر الصحي عبر مختلف الولايات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال مديرية العامة للأمن الوطني "الشرطة الجزائرية" في بيان، إن هذه الإجراءات التكميلية، تزامنت مع تطبيق الحجر الصحي من أجل الحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تعمل الشرطة على تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة ووضع نقاط مراقبة فجائية وأكمنة على محاور مختلف الشوارع والأحياء، إضافة إلى الحواجز الأمنية المتواجدة على مختلف مداخل ومخارج المدن.

وأكد مديرية العامة للأمن الوطني، أن الشرطة تقوم خلال تطبيق هذه الإجراءات الوقائية والتدابير، على مواصلة توعية المخالفين بخطورة هذا الوباء ودعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة المواطنين إلى "ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية واحترام أوقات الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبدأت السلطات الجزائرية منذ الأحد الماضي تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة "36 كم غرب العاصمة" التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بوباء كورونا المستجد.

تعين العميد عبدالغني راشدي نائبا للمدير العام للأمن الداخل

وفي سياق آخر، عين الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبدالمجيد تبون، العميد عبد الغني راشدي نائبا للمدير العام للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة، وفقا لما ذكرته الرئاسة الجزائرية في بيان.

وقد قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة أمس بتنصيب العميد عبد الغاني راشدي رسميا في مهامه الجديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.