صحيفة بريطانية: الولايات المتحدة تراجع أوضاع قواتها في العراق

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية النقاب في عددها الصادر، اليوم، عن أن الولايات المتحدة اقترحت إجراء حوار استراتيجي لمراجعة دورها الاقتصادي والأمني ​​في العراق، وذلك بعد أسابيع من تصويت البرلمان العراقي على انسحاب القوات الأمريكية، التي استُهدفت بشكل منتظم في هجمات من جانب الميليشيات المرتبطة بإيران في الآونة الأخيرة.

واستشهدت الصحيفة البريطانية، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين، أمس الثلاثاء، بأن "جميع القضايا الاستراتيجية بين بلدينا ستكون على جدول الأعمال، بما في ذلك الوجود المستقبلي لقوات الولايات المتحدة في ذلك البلد وأفضل السبل لدعم تأسيس عراق مستقل وذات سيادة".

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن بومبيو قوله "إن ثالث أعلى مسؤول في وزارة الخارجية، وهو الدبلوماسي الأمريكي المحترف ديفيد هيل، سوف يقود الحوار الاستراتيجي في يونيو المقبل بهدف دعم العراق، الذي يعاني من انخفاض أسعار النفط ويسعى لضمان عدم عودة فلول تنظيم داعش الارهابي من جديد".

وأكد بومبيو، أنه من المهم أن تعمل الحكومتان "الأمريكية والعراقية" بشكل وثيق لوقف أي انعكاسات للمكاسب التي نجحا سويا في تحقيقها وأدت إلى هزيمة داعش وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأبرزت "فاينانشيال تايمز"، أن تصريحات بومبيو جاءت بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي المعين عدنان الزورفي، الاحد الماضي، أن الولايات المتحدة تعهدت بأن نصف قواتها البالغ قوامها 5200 جندي ستغادر البلاد قبل نهاية العام، وإعلانه أنه تحدث مع ممثلي :التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، وطلب من السفير الأمريكي في العراق "تحديد موعد للانسحاب".

وللتعقيب على تصريحات الزروفي، نقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، لم تكشف هويته، قوله "سيستغرق الطرفان بعض الوقت للتحضير للحوار الاستراتيجي المقترح. ونأمل أن يكون للعراق حكومة جديدة قائمة في الوقت الذي بدأت فيه هذه المحادثات".

ونقلت "فاينانشيال تايمز"، عن مدير معهد مبادرة المجلس الأطلسي للعراق: "أعتقد أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن قدرا من انسحاب القوات، وإما سوف نواجه سيناريو أكثر قتامة ربما تستمر فيه الميليشيات في استخدام تكتيكات عنيفة ومخربة".

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رحب بالخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لاعادة التفاوض بشأن العلاقات بين البلدين.

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى حقيقة تراجع الدعم المحلي في العراق للمهمة الأمريكية بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم في يناير الماضي أسفر عن مقتل القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني على الأراضي العراقية، مما أدى إلى سلسلة من الأعمال الانتقامية من الجماعات المتحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في البلاد.