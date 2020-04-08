Netflix تتيح لمشتركيها ضوابط عائلية في الأفلام والمسلسلات

أعلنت منصة Netflix تطويرها لأدوات الرقابة علي محتواها للأهالي، بحيث يتمكنون من تحديد المحتوى المناسب للأطفال والعائلة بشكل أوتوماتيكي دون الاعتماد على خاصية التصنيف العمري للمحتوى المعروض.

واستجابت المنصة لطلب تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي، ببث الفيديو فقط بدقة قياسية عن طريق خفض معدل جودة بث الفيديوهات بنسبة 25٪ في الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا للتقريرالذى نشر على موقع "forbes".

وردا على طلب مفوض الأوروبى، أصدرت شبكة نيتفلكس بيانا، تضمن: "بعد المناقشات بين المفوض تييري بريتون والرئيس التنفيذي ريد هاستينجز، وبالنظر إلى التحديات غير العادية التي تسبب بها فيروس كورونا، قررت شبكة البدء في تقليل معدلات جودة الفيديوهات، عبر جميع مجموعات البث الخاصة بها في أوروبا لمدة 30 يومًا".