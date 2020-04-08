نائب محافظ الغربية: رصد 195 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوعين

قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إنه توجد تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل المباشر مع جميع حالات مخلفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية أثناء فترة الأحداث الأخيرة.

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن المحافظة تتعامل فورا مع هذه المخالفات وبالفعل كان يوجد إزالات عديدة لجميع المباني المخالفة، لافتا إلى أن أمس كان يوجد 3 حملات مكبرة برئاسة محافظ الغربية ومدير الأمن وقوات التنفيذ وإجمالي عدد الحالات التي تم رصدها حتى الآن وصلت إلى 195، تم تنفيذ 77 حالة بإجمالي ما يقرب عن فدانين ونصف تقريبا، وما زالت الحملات مستمرة حتى الانتهاء من حالات التعدي.

وتابع نائب محافظ الغربية، أن غالبية الحالات تنصب في محاولة التعدي على أراض زراعية وتبوير أراض للمباني ويتم التصدي لها فورا، بالنزول لها وإزالة أعمال المباني أو الردم التي تتم لعملية التبوير.

وأوضح، أن هناك عقوبات بعد إزالة المباني المخالفة وعمل محضر ويتحول للنيابة العامة وبتعليمات من رئيس الوزراء ستكون هناك نيابة عسكرية وليس نيابة عامة فقط.