مخترع "إيفرمكتين": عالج ألف مصاب بكورونا.. نتائجه تظهر خلال 48 ساعة

قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة و الصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، صاحب براءة اختراع دواء إيفرمكتين، إن أستراليا أعلنت فاعلية العقار في القضاء على فيروس كورونا المستجد، موضحا أن أحد مراكز البحوث التابعة للحكومة الأسترالية أجرت بحث دقيق على مادة إيفرمكتين.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدواء متوافر وجرى اختباره، مشيرا إلى أن أستراليا أكدت أن الدواء المكتشف أقوى 5 آلاف مرة من العلاج التقليدي الذي جرى اختراعه لعلاج كورونا، حيث تظهر نتائجه بعد 48 ساعة.

وأوضح أن الدواء لم يجر إنتاجه حاليًا، طالبا المسؤولين بمصر بالعمل على تصنيعه، لافتا إلى أنه جرى علاج ألف حالة من خلال هذا العقار.

وأشار إلى أنه سجل براءة اختراع الدواء في مصر عام 1998، مطالبا من القائمين على صناعة الدواء والبحث العلمي مساندته؛ للخروج بالعقار لمكافحة فيروس كورونا في أقرب وقت.