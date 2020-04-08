  الجزائر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 1572 شخصا

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالجزائر جمال فورار، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بالوباء إلى 1572 حالة إصابة، و205 حالات وفاة.

فورار: إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من الوباء بلغ 237

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه جرى تسجيل 104 حالات إصابة جديدة في 25 ولاية، و12 حالة وفاة جديدة في 5 ولايات جراء الإصابة بكورونا المستجد بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 237 حالة.

وأغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية، الأحد الماضي تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة"36 كم غرب العاصمة" التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بكورونا المستجد.