وزير الإعلام: عزل قرية المعتمدية بسبب استهتار المواطنين

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن المرحلة الأولى في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" كانت بالوصول لـ 100 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما المرحلة الثانية من 100-1000 حالة إصابة، وكنا نسعى لإطالة أمد البقاء بالمرحلة الثانية ولا نخرج للسيناريو الثالث.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الوصول لحالة 1000 استغرق نحو 47 يوما، وهذا شيء جيد جدًا، ومنظمة الصحة العالمية أضافت بعض المؤشرات الجديدة، وهي نسبة الإصابة في الدولة بالنسبة لعدد السكان، ونسبة الإصابة بكورونا في مصر بالنسبة لعدد السكان 10-11 في المليون.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن الوضع تحت السيطرة ويسير وفقًا للتوقعات، ولكننا نواجه مشكلة في استهتار المواطنين وإصرارهم على القيام ببعض الموروثات، مثل الإصرار على عقد قران بقرية المعتمدية بالجيزة، والذي تتسبب في عزل القرية بأكملها لكون شخص واحد مصاب قد يتسبب في إصابة القرية بأكملها.

ونوه بأن أزمة كورونا أزمة عالمية، والدولة تدرس سلوك الدول الأخرى وبناءً عليه تضع مؤشرات للتعامل.