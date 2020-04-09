فيديو.. محمد رشاد ومي حلمي يؤديان مشهدا من "لن أعيش في جلباب أبي"

نشر الفنان محمد رشاد، فيديو عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يجمعه بزوجته الإعلامية مي حلمي عبر تطبيق التيك توك أثناء تمثيلهما جزء من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

وعلق "رشاد": "أنا اللي هسيب البيت".

وظهر الثنائي وهما يقلدان فيه صوت الفنان نور الشريف "عبدالغفور البرعي"، والفنانة عبلة كامل "فاطمة" في فقرة "أنا اللي هسيب وهشوف واحدة تانية أتجوزها، وترد عليه الأخرى طب تبقى جدع لو اتجوزت واحدة تانية أنا أهو وأنت أهو لأفطسهالك، تتجوز وهو أنت هتلاقي ضفري".