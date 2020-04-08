ممرضة بحميات إمبابة: الإنفلونزا الموسمية بديسمبر كانت مختلفة عن كل عام

قالت شادية عبدالكريم، ممرضة بمستشفى حميات إمبابة، إنها تعمل في مجال التمريض منذ 27 عاما، موضحة أنها كانت تعمل في مستشفى سوهاج العام قبل التحاقها بمستشفى حميات إمبابة.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، أنها لاحظت ارتفاع أعداد المصابين بالإنفلونزا الموسمية في شهري نوفمبر وديسمبر العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية، موضحة أن أعراض الإنفلونزا تتمثل في السعال والكحة وارتفاع درجات الحرارة، والاختلاف أنها كانت مصحوبة بضيق في التنفس.

وتابعت: "فيه حالات كتير من المصابين من الإنفلونزا الموسمية تحول لالتهاب رئوي، الإنفلونزا السنة دي كنت مختلفة شوية"، موضحة أنه فور انتشار فيروس كورونا أخذت احتياطاتها للوقاية من الفيروس خلال تأدية العمل.

وواصلت: "معلمة ولادي إن التمريض عمل إنساني ولازم أقوم به على أكمل وجه، أي مريض بيجيلي بعتبره واحد من أهلي، مش هتخلى عن عملي بسبب انتشار فيروس كورونا أو أي وباء".