"الأزمة الأسوأ في تاريخ فيفا".. تقرير يرصد تطورات في رشاوى مونديال قطر

من جديد تنكشف حقائق حول كيفية فوز قطر بتنظيم مونديال 2022، فالادعاء الأمريكي وجَّه تهما لمسؤولين سابقين في "فيفا" بتلقي رشاوى أسفرت عن فوز قطر بتنظيم مونديال 2022، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأوضح التقرير، أن لائحة الاتهام التي أصدرها المدعي العام الأمريكي في بروكلين كشفت تفاصيل الفساد الذي شاب عملية التصويت عام 2010 ، حيث تحدث وثائق الاتهام عن أسماء بعينها تلقت رشاوى لضمان فوز قطر من بينها "نيكولاس ليوز" الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية وعضو فيفا السابق البرازيلي "ريكاردو تيكسيرا" ورئيس اتحاد "كونكاكاف" السابق "جاك وورنر".

وأشار التقرير، إلى أن الثلاثة تلقوا رشاوى بقيمة مليون دولار لدعم قطر التي تفوقت على أمريكا في التصويت بـ14 صوتا مقابل 8 أصوات وتتضمن لائحة الاتهامات الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والابتزاز، وتعد هذه المرة الأولى التي تُصدِر فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد مرتبطة بتنظيم مونديال 2022 بقطر.

وتعد فضيحة رشاوى مونديال قطر 2022 أسوأ أزمة في تاريخ الفيفا بعدما انكشفت للعالم عام 2015 بعد مداهمة الشرطة لفندق في زيورخ بالقرب من مقر "فيفا" لتعلن وزارة العدل الأمريكية التحقيق مع مسؤولين كرويين وإعلاميين حققوا ثروات من خلال مناصبهم وتنحي رئيس "فيفا" ستيب بلاتر عن منصبه بعدها.

ونفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية جميع الاتهامات التي وردت في الملفات التي نشرها الادعاء الأمريكي بينما أثبتت التحقيقات التي أجريت عن تورط 42 شخصا في ملف الرشاوى القطرية للفوز بمونديال 2022 أدين 26 منهم حتى الآن.