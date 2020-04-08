ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في تركيا إلى أكثر من 24 ألف حالة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد إلى 812 حالة، بعد تسجيل 87 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال قوجة، إنه تم تسجيل 4 آلاف و117 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفًا و900 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ألف و 846 شخصًا، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت أنقرة قد اتخذت إجراءات صارمة للحد من الاتصال الاجتماعي، وفرضت الحجر الصحي على بعض المدن، وحظرت الصلوات الجماعية، وأغلقت المدارس والحانات والمطاعم، وحدت من السفر بين المدن.

وأعلنت السلطات التركية في وقت سابق حظر التجول لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.