علاء والي: نحاول بث الطمأنينة في نفوس أهالي قرية المعتمدية

قال النائب علاء والي عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، إننا نحاول بث الطمأنينة في نفوس أهالي قرية المعتمدية التي تم فرض حظر التجوال عليها بعد انتشار فيروس كورونا بها، وهذا سيكون دورنا خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن وزارة التموين، التضامن، الصحة وكل الأجهزة التنفيذية تعاونت في خدمة الأهالي.

وأضاف والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن الأطباء الموجودين في الوحدة الصحية في المعتمدية هم من أهل القرية، لذلك اعتمادنا بشكل أساسي على أطباء القرية.

وأشار إلى أن بعض الأطباء من القطاع الخاص المعتمدين لدى وزارة الصحة قاموا بتشغيل بعض الوحدة الصحية بنسبة 100٪ بداية من الغد، بالإضافة لوجود سيارات إسعاف مجهزة لنقل أي حالة طارئة سواء لحاملين الفيروس أو حالات ولادة أو أي حالة تحتاج علاج خارج القرية فسيارات الإسعاف مجهزة بالكامل على مداخل ومخارج القرية لنقل أي حالة لأقرب مستشفى.