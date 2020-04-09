أحمد زاهر يهنئ ابنته ليلى على مسلسل "الفتوة": هتكسري الدنيا

هنأ الفنان أحمد زاهر، ابنته ليلى زاهر، عن مشاركتها في مسلسل "الفتوة" في رمضان 2020، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "ألف مليون مبروك يا روح قلبي وإن شاء الله هاتكسري الدنيا، وأنا متأكد إنك قد المسؤولية وهاتعملي دور حلو يشرفني ويشرف كل فريق عمل مسلسل الفتوة، أصحابي وإخواتي ياسر جلال، ومي عمر، والمخرج حسين المنباوي، مبروك للجميع مسلسل الفتوة عمل رائع بإذن الله".

"الفتوة" من إنتاج شركة "سينرجي"، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدي صادق وعدد آخر من الفنانين.