الناظر: يجب تسخين الخبز وخلع الأحذية قبل الدخول للمنزل لمواجهة كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية جاء بسبب عدم قيامهم بعمل خطوات استباقية لمواجهة الفيروس، "بدأو متأخر بعد ما انتشر وتعامل مع المشكلة بعد حدوثها".

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن تجربة الصين وتعافيها لابد أن تدرس بكلية الطب في الصحة العامة "لازم تتحط في المنهج.. ناس اشتغلوا بالعلم واستبقوا الأحداث والشعب كان ملتزم وعلى أد الحدث وسيطروا ونسب الإصابات والوفيات قليلة جدا بالنسبة لعدد سكان الصين".

وشدد الناظر على أن استخدام الكلور في التطهير لايكون إلا لتنظيف الأرضيات والحمامات فقط لأنه يسبب حروق الجلد، مؤكدا أنه لاينبغي الدخول بالأحذية المنازل لأنها قد تحمل الفيروس من الشارع للمنازل.

وأوضح الناظر، أن الماء والصابون رقم واحد فى التطهير والتعقيم للوقاية من كورونا، ويجب ترك الأحذية خارج المنزل للوقاية من فيروس كورونا، ناصحا بتسخين الخبز والخضراوات والفاكهة يجب غسلها بالماء والصابون لقتل الفيروسات.

واستكمل الناظر أن الماسكات والجونتيات تحمي الإنسان بشكل كبير.