رئيس جامعة بنى سويف: جاهزون بـ1200 غرفة مجهزة لاستقبال مصابي كورونا

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إنه منذ ظهور أزمة كورونا المستجد "كوفيد19"، وصدرت تعليمات الدولة بالاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات الطبية والجامعية لمواجهة الجائحة، قمنا بتجهيز 4 مدن جامعية سعه 1200 غرفة مجهزة بالكامل لاستقبال حالات العزل والمصابين بالفيروس .

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه تم تجهيز كافة إمكانيات الجامعة من المستشفيات والمدن الجامعية، وتم عمل صيانة كافة أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة، "نحن على أتم استعداد للتعامل حال الاحتياج لها لا قدر الله".

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد ذكرت أمس الأول، أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيجري نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا، التي تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة، وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية، ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل من وزارة الصحة والسكان.