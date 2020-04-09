"عمال مصر": منع تكدس الموظفين في المواصلات يحتاج للتنسيق بين 3 جهات

قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، إنه لابد من التنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال والقوى العاملة، واتحاد الصناعات بشأن مواعيد خروج الموظفين وذلك للتغلب على حالة التكدس التي تحدث في الساعة الأخيرة في المواصلات قبل سريان الحظر.

وأضاف عيش، لـ"الوطن": "يجب خروج موظفي القطاع الخاص من أشغالهم قبل مواعيد القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، وذلك لأن الأعداد الكبيرة للموظفين متواجدة في القطاع الخاص، أما الحكومة فالعدد محدود بعد تخفيض أعدادهم وفقًا لقرارات مجلس الوزراء كإجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح، أنه لأول مرة تدير الحكومة أزمة بهذه الطريقة الإحترافية، وبهذا الثبات الواضح في القرارات، مشيرًا إلى أنه رغم سلبيات أزمة كورونا إلا أنها اعادت الترابط الأسري بعدما تباعد كثيرًا بسبب السوشيال ميديا.