توقيع الكشف الطبي على 150 عاملا بالأغذية في جنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملات التى تقوم بها مديرية الصحة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لضمان وصول منتج غذائي آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، تهدف للاطمئنان على سلامة العاملين بمجال الأغذية والمشروبات وإخضاعها للفحص الطبي الظاهري ضد فيروس كورونا المستجد للتأكد من خلوهم من كل الأمراض المعدية ومن ضمنها أعراض الإصابة بالفيروس.

وقامت اللجنة المشكلة من الدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي، والدكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة الأغذية، ورئاسة مصطفى خليل مراقب عام الأغذية بالمديرية، بالمرور على 86 منشأة غذائية مختلفة بكافة مدن المحافظة مع تطبيق الإجراءات الوقائية، وجرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 150 عاملا من العاملين بمجال الأغذية والمشروبات للتأكد من خلوهم من كل الأمراض المعدية، ومن ضمنها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع توعيتهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها ضد فيروس كورونا، حيث تم التشديد على أهمية النظافة العامة وغسل الأيدي والتعقيم والتطهير.

وجرى تحرير 62 محضر جنحة صحية وذلك لنقص في اشتراطات النظافة العامة ولعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو المشتغلين بالأغذية والمشروبات من الأمراض المعدية، كما تم إعداد مذكرة بغلق منشأة غذائية لعدم توافر الاشتراطات الصحية ولوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى سحب 39 عينة مختلفة وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة لبيان مدى صلاحية تلك العينات للاستهلاك الآدمي.

شارك في الحملة أحمد فتحي عبدالعاطي، وعبدالفتاح النجار، ومدحت عبدالسيد، وسامي رفعت، وعادل عبدون بالاشتراك مع مفتشي أغذية مكاتب الصحة بكل المدن.