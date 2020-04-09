  إيطاليا تصدر مرسوما يحظر استقبال مرافئها لسفن إنقاذ المهاجرين

أصدرت الحكومة الإيطالية، أمس الأربعاء، مرسوما حمل توقيع وزراء النقل والخارجية والداخلية والصحة، نص على عدم استقبال سفن الإنقاذ الأجنبية الحاملة للمهاجرين طوال فترة الطوارئ الحالية الخاصة بتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار المرسوم إلى أن الموانئ الإيطالية لا تضمن المتطلبات الضرورية لتصنيف وتعريف "مكان آمن لإنزال المهاجرين" بموجب أحكام اتفاقية هامبورج للإنقاذ البحري للإغاثة من سفن تحمل أعلاما أجنبية خارج منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية في البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وكانت إيطاليا قد أشارت في وقت سابق إلى أن عملية "إيريني" البحرية الأوروبية الخاصة بمراقبة تنفيذ حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا لا تتضمن مرافئ إنزال مهاجرين في إيطاليا في حالة حدوث عمليات إنقاذ بحري، كون العملية مدعوة في المقام الأول لدعم الجهود الدولية من أجل حل دائم ومتوازن للصراع في ليبيا.

وكانت إدارة الحماية المدنية الإيطالية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 542 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد.

وأوضح مفوض طوارئ كورونا ورئيس الحماية المدنية أنجيلو بوريلي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، تسجيل 1195 حالة إصابة جديدة بالوباء في إيطاليا ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 95 ألف و262حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 17669 ألف و669 حالة.

وذكر بوريلي أن 26 ألف و491 شخصا تعافوا من "كوفيد 19" حتى الآن، موضحا أن الأشخاص الذين تعافوا في العشرة أيام الأخيرة يمثلون 50% من حالات التعافي منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

واشارت البيانات إلى أن انتشار كورونا المستجد يتباطأ بعد شهر من إجراءات الإغلاق الصارمة، لكن بوريلي أكد ضرورة المحافظة على الحماية وتنفيذ جميع السلوكيات التي نصح بها الخبراء لتجنب انتشار الوباء.