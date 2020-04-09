وزير خارجية أمريكا لـ"الصحة العالمية": الوقت ليس مناسبا لتبادل الاتهامات

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ظهر في الصين، وعلى الأخيرة أن تُشاطر البيانات مع العالم أجمع.

وأضاف "بومبيو"، خلال مؤتمر صحفي، أن كل المنظمات الدولية بما فيها الصحة العالمية يجب أن تلتزم بواجباتها، وليس الوقت مناسبا لتبادل الاتهامات بشأن كورونا.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعليق مساهمات حكومة الولايات المتحدة إلى ميزانيتها على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، هانس كلوغي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن تعليقات ترامب الأخيرة بهذا الشأن: "لا نزال نواجه حتى الآن مرحلة حادة من الجائحة، وهذا الوقت ليس مناسبا لخفض التمويل".

من جانبه، دافع كبير مستشاري الأمين العام للمنظمة، بروس أيلوارد، عن علاقات المنظمة مع الصين، ورفض اتهامات ترامب بانحياز "الصحة العالمية" لبكين.