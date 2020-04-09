جامعة القاهرة: أجرينا الكشف الطبي على نصف العاملين بمعهد الأورام

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن معهد الأورام يعمل لاستقبال الحالات الطارئة بشكل متكامل وفقا لما هو موضوع لهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc"، أن الأمور طيبة حتى الآن بالنسبة للأطقم الطبية العاملة بمعهد الأورام، وتم أخذ عينات والكشف على عدد كبير جدا منهم.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في وقت سابق بالكشف على كل الأطقم الطبية بالمعهد سواء 600 مرض أو 2000 من الهيئة المعاونة، وتم أخذ عينات من أكثر من نصفهم وجارٍ أخذها من الجزء الأخر، مؤكدا على أن إجراءات التعقيم تتم على قدم وساق إضافة إلى الخطة الموضوعة للمواجهة والحملات التوعوية.