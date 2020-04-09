محمد عساف: فيروس كورونا نقمة ولكن به بعض الإيجابيات

قال الفنان محمد عساف، إنه يقضي وقته في المنزل في دبي ويحاول البحث عن شئ يقوم به خلال هذه الفترة بحيث أنها فرصة مميزة جداً ولا خلاف أن فيروس كورونا نقمة بلا شك ولكن يوجد بعض الإيجابيات من خلال اكتشاف أشياء جديدة كنت أغفل عنها.

وأضاف عساف، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج Mbc trending، أن فيروس كورونا قرب الناس كثيرا من بعضهم البعض أكثر، مؤكداً أنه يحب التفاؤل من خلال محادثه أصدقاءه الذين لم يتواصل معهم منذ فترة طويلة.

وتابع، أن هذه الفترة تعلمه الصبر وبالرغم من صعوبة الموقف إلا أنه يوجد الكثير من الأشياء الإيجابية، متمنياً الحماية للجميع.

كما دعي إلى أنه غداً الساعة التاسعة مساءً سيكون فيها لايف عبر حسابه الشخصي إنستجرام ودعا كل جمهوره للتواجد في هذا اللايف وأنه سيغني ويدردش معهم وأيضاً الإجابة على بعض أسئلة جمهوره.