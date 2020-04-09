فيديو.. داليا مصطفى: أداء الحكومة المصرية يفوق غيرها في مواجهة كورونا

نشرت الفنانة داليا مصطفى فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تشيد فيه بدور الحكومة المصرية في ظل تعاملها الجيد مع فيروس كورونا المنتشر "كوفيد 19" واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وقالت "مصطفى": "عايزة أشكر كل أطباء مصر على المجهود الرائع اللي هما بيعملوه وعايزة أشكر أداء الحكومة المبهر.. وعايزة أشكر الجيش المصري بتاعنا".

وتابعت: "أنا شوفت فيديو إمبارح معمول الجيش بيقول هو بيعمل إيه.. هقول باختصار يكفي أن هو كل النوادي، الدور بتاعته عاملها لقدر الله لو حصل أي تطورات في كورونا تكون مجهزة أن الناس تتنقل عليها.. عمل عربيات لإنتاج الخبز بمعدل كبير جداً 650 ألف رغيف في اليوم.. عمل ماسكات بمعدل 100 ألف ماسك في اليوم وعاوزين يوصلوا لـ5 مليون.. عمل بدل وقاية بمعدل 1000 بدلة وعلى أمل أن يكبروا العدد أكبر من كده".

وأضافت: "عمل عربيات إسعاف فيهم عناية مركزة.. عمل طيارات أنه لو حصل حاجة ومحتاجين أنها تتنقل هتتنقل بسرعة بالطيارات.. عمل حاجات كتيرة لو قريتها هتبقى مدتها طويلة.. أنا عايزة أشكر الجيش المصري وأقوله إحنا في ضهرك وكل أطباء مصر، ولكل المصريين حسوا بقيمة أن أنت مصري".

وأكدت: "أنا مبسوطة جداً لأن أنا حاسة أن أداء حكومتنا دلوقتي يفوق أداء أي حكومة تانية وسعيدة جدا بيها وربنا معاكم ويوفقكم واللي جاي يبقي أحسن وبعدين المحنة دي على خير.. وارفع رأسك فوق أنت مصري".