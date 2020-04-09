العمل الدولية: كورونا أثر على 2.7 مليار و70% من العاملين حاليا سيدات

قال السفير ياسر حسن مستشار رئيس منظمة العمل الدولية لشؤون العربية والأفريقية، إن إجراءات مواجهة كورونا أدت إلى الإغلاق الجزئي والتام لعدد كبير من الدول وأثرت على 2.7 مليار شخص بنسبة 81% من قوة العمل العالمية البالغة 3.3 مليار نسمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن أزمة كورونا تسببت في تعطل 6.7% من ساعات العمل عالميًا بما يساوي الدوام الكامل لـ195 مليون شخص لمدة 48 ساعة أسبوعيًا.

وأوضح حسن أن كورونا أثرت على 195 مليون عامل حول العالم، بالإضافة لـ190 شخصا يعانون من البطالة بالفعل.

وتحدث حسن عن أكثر الفئات التي تعمل حاليًا، مشيرًا إلى أنهم العاملون في القطاع الطبي والمواصلات والزراعة والخدمات الأساسية وعددهم 136 مليون عامل، 70% منهم من النساء.

وأوضح أن القطاعات الأكثر تأثرا هي السياحة والغذاء وقطاع الأعمال والتصنيع والتجارة، مشددًا على ضرورة التوازن بين التصنيع وحياة الإنسان.