مصطفى الفقي: الصين خرجت منتصرة اقتصاديا من أزمة كورونا

أكد الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن العالم سيتغير من بعد فيروس كورونا، حيث لن تكون القوة العسكرية المعبر الوحيد عن التميز ولكن القوة الاقتصادية التي تدعم البحث العلمي والتقدم التكنولوجي والتفوق الصحي والطبي، مشيرا إلى أن العالم سينظر للإنسان بشكل أكبر ومواقف كثيرة يجب دراستها.

وأضاف خلال لقاء عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "dmc"، كورونا هتسبب في ترتيب أولويات خاصة أولويات العقل وفقه الأولويات في الذهن الدولي بالكامل.

وأشار إلى أن أن منظمة الصحة العالمية لم يكن مرضيًا وأن هناك اتهامات لرئيس المنظمة الأثيوبي بأنه لم يكن صادقًا في كثير من بياناته متهمًا المنظمة بأنها مسيسة.

وكشف الفقي عن مكاسب الصين من أزمة كورونا وقامت بتأميم شركات أجنبية كثيرة بأسعار منخفضة واستطاعت أن تقف على قدميها بسرعة بحكم الصرامة وقدرتها على الانضباط الحاد بعكس الدول الغربية التي تؤمن بالحرية الفردية معتبرًا أنها خرجت منتصرة اقتصاديًا.