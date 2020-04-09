سعر الدولار اليوم الخميس 9-4-2020 في مصر

استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الخميس 9 أبريل الحالي في بعض البنوك، والذي جاء العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.78 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار بنك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.