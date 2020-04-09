حظر منزلي على 9 عمارات ومنشآت ببورسعيد لمدة 14 يوما

طبق حي الضواحي ببورسعيد مساء أمس، بالتنسيق مع الشرطة تنفيذ إجراءات الحجز المنزلي على سكان عمارتين بمنطقة استكمال زمزم، بعد ثبوت إصابة حالتين بفيروس كورونا فيهما، ليصل إجمالي عمارات الحظر إلى 9 عمارات ومنشآت بعدد من أحياء بورسعيد.

وأعلن اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، أنه تم تطبيق الحجز بعد ثبوت حالتين إيجابيتين بحضور اللواء إبراهيم حسن مأمور قسم شرطة الضواحي، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيرس كورونا المستجد. وأكد رئيس حي الضواحي أنه تم غلق مداخل العمارتين 137 و 138 بمنطقه استكمال زمزم، بواسطة قوات الأمن والتنبيه على السكان بالالتزام التام بالمنازل وعدم الخروج أو الاختلاط بالأخرين طوال فترة الحجز المنزلي والتى ستستمر 14 يوما.

وأوضح "قاسم" للسكان أنه سيتم تلبية كافة احتياجاتهم المعيشية بالكامل من طعام وشراب والتنسيق مع جهات أعمالهم لاعتبار فترة الحجز إجازة مدفوعة الأجر إلى جانب التواصل مع مديرية التربية والتعليم لتلبية احتياجات الطلاب وتسهيل أى إجراءات خاصة بالامتحانات.

وأكد رئيس الحي أنه تم التنسيق مع مديرية الطب الوقائي برئاسة الدكتورة مروه حلاوة، لعمل الاختبارات الطبية، والتأكد من عدم وجود إصابات بالعدوى كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة سوسن حبيش لتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة، أضافة إلى قيام مركز مكافحة العدوى والفيروسات برئاسة المهندس أسامة رخا بأعمال تطهير وتعقيم العمارتين وذلك كإجراء احترازى للحفاظ عليهم خلال هذه المدة.

وأوضح رئيس الحي أنه سيتم متابعه هذه الإجراءات يوميا حتى الانتهاء من مده الحظر والتى ستستمر لمدة 14 يوما. كان محافظ بورسعيد، قد أعلن أنه تم تطبيق الحجر المنزلي على 7 عمارات بالتنسيق مع مديرية الأمن، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والحي المتواجد به العقار.