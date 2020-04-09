إعلامية عائدة من أمريكا تروي كواليس الحجر الصحي بمرسى علم

روت الدكتورة ماجي الجندي، إعلامية مصرية عائدة من أمريكا، رحلة عودتها إلى مصر وتفاصيل الحجر الصحي بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وقالت "ماجي" خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "TEN"، إنَّها بدأت التحرك من نيويورك الى مطار واشنطن، مؤكدة أنه كان فارغًا من الركاب ولم يكن هناك إلا أعداد محدودة.

وأضافت أن "الجميع كان يحاول الالتزام بكل الإجراءات الوقائية فور تجمعنا داخل الطائرة العائدة إلى مصر"، مشيرة إلى أنه تم توزيع كمامات على كل ركاب الطائرة، مؤكدة أنه عند وصول الطائرة إلى مصر بدأنا في الزول ضمن دفعات تضمنت 20 فردا.

وتابعت أنه تم الكشف عن درجة حرارة كل راكب، منوهة بأن نتيجة التحاليل تظهر فى الحال إن كانت إيجابية إو سلبية بفيروس كورونا، مضيفة أن هناك حالة واحدة فقط كانت إيجابية وتم عزلها عن الجميع في الفور.

وبينت أنه تم تعقيم الحقائب أكثر من مرة، إلى جانب تعقيمها فور النزول من الطائرة، مشيرة إلى أن عددهم يبلغ 322 فردًا على متن الطائرة وجميعهم عائدين من أمريكا.