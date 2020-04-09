"مياه أسيوط" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها عبر الفيديو كونفرانس

عقد مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف بأسيوط والوادؤ الجديد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بأسيوط والوادي الجديد، وذلك باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس Video Conference.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط والوادي الجديد، أبرز جهود الشركة في توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، ومعالجة الصرف الصحي.

وأكد أن الشركة لا تدخر جهداً في تقليل الفاقد من كميات المياه التى تضخ للمواطنين، حيث خصصت الشركة في خطتها المالية هذا العام 103 ملايين جنيه لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ومد وتدعيم الشبكات، ودق آبار جديدة، وتنفيذ وصلات جديدة، للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعي المياه والصرف الصحي.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي القائمة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة بكافة مشتملاتها من (شبكات انحدار – محطات رفع – خطوط طرد – محطات معالجة غير تقليدية ) بعدد 7 قرى على مستوى محافظة أسيوط وتشمل (المراونة – جزيرة قاو – الكوم الأحمر بمركز البداري)، (قرية المسعودى بمركز أبو تيج)، (قرية نزلة باخوم بمركز ساحل سليم) (قرية عرمية الخضيرى بمركز ديروط)، (قرية الطوابية – بمركز الفتح) بتكلفة 156.5 مليون شاملة أعمال التصميمات والإشراف على التنفيذ حتى الإستلام الابتدائي.

كما جرى مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بعدد 5 قرى بمحافظة الوادي الجديد (درب الأربعين قرية 2 – الشيخ مرزوق – عائشة عبدالرحمن – علي بن أبي طالب – الصحوة) بإجمالي تكلفة تقديرية 75.5 مليون جنيه، وتم مناقشة المشروعات والمعوقات تمهيداً لحلها مع الجهات المعنية.

كما تم خلال الاجتماع، التواصل مع بعض رؤساء شركات المياه والصرف وقيادات الشركة القابضة، سعيا لتبادل الخبرات حول الاجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.