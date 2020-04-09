أول مصابة بكورونا بالسويس تطلب رعاية ابنها مريض السرطان: مالوش حد غيري

طالبت "س . م" أول حالة مصابة بفيروس كورونا في محافظة السويس، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن ترويج الشائعات عن حالتها الصحية، لافتة إلى أنهم تسببوا في إيذاء أسرتها وجيرانها.

وأشارت إلى أن نتائج تحليل السائق الذي أوصلها إلى مستشفى الحميات وأبنائها الثلاثة كانت سلبية، لافتة إلى أن حالتها الصحية أفضل حيث تتواجد حاليا في مستشفيي العزل بالإسماعلية "راضية بقضاء الله فقط أطلب ألا يؤذي أحد أبناءي أو جيراني وعائلتي نفسيا بسبب إصابتي".

وطالبت، أن يهتم الجميع بابنها مريض السرطان، لأنه لا يوجد أحد يرعاه غيرها، لافتة إلى أنها المسؤولة عنه وتتابع علاجه.

وكانت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالسويس، أعلنت ظهور أول حالة إيجابية لمرض كورونا المستجد COVID-19 داخل المحافظة لسيدة في العقد الخامس من عمرها من أهل المحافظة، كانت تتردد على المعهد القومي للأورام بغرض علاج نجلها.

وقال مصدر بمديرية الصحة، إن السيدة عادت من معهد الأورام الخميس الماضي، وبعد عودتها ذهبت إلى مستشفى حميات السويس وجرى عزلها حتى ظهرت نتائج التحاليل.