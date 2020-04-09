مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من تنفيذ شبكة "مجاهد"بـ 5 ملايين جنيه

أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، أنه قد تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة حي مجاهد بالغردقة بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وقال رئيس شركة المياه إنه بالإضافة إلي عمليات الإحلال والتجديد التى يتم خلالها استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية تقوم الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن لضمان جودة مياه الشرب بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.

وطبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، يتم تأهيل شبكات المياه لاستيعاب الضخ طوال 24 ساعة حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات.

وناشدت الشركة أهالي المنطقة ربط وصلات المياه الخاصة بهم علي شبكة المياه الجديدة التى تم الانتهاء منها، وأشار عيسي إلي أن أعمال الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها بمناطق مختلفة من مدن المحافظة تهدف إلى تأمين وصول المياه للمواطنين مع ضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالي.