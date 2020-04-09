15 أبريل.. ورشة عمل "أون لاين" بجامعة بنها عن المعامل الافتراضية

تنظم وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها، بالتعاون مع شركة "Praxilabs"، ورشة عمل "أون لاين" عن المعامل الافتراضية ثلاثية الأبعاد، يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 أبريل الجاري الساعة الرابعة عصرًا، وذلك باستخدام تطبيق "Zoom".

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الورشة تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات شباب الباحثيين بالجامعة، لإجراء التجارب المعملية بشكل افتراضي، دون التعرض للمخاطر المختلفة، مع توفير قدر كبير من التكاليف الدورية اللازمة لشراء المواد الكيماوية، ومستلزمات المعامل، وأيضًا إثراء المعرفة، وتسهيل الفهم من خلال التجارب الافتراضية ثلاثية الأبعاد.

وأشار إلى أن الورشة تتضمن أيضًا تجربة تحليل افتراضي لجهاز "PCR"، كوسيلة للكشف عن عدوى كورونا المستجد، والذي يعتبر التحليل الأساسي المستخدم للكشف عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.