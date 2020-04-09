الزراعة تعلن بدء حصاد محصول القمح

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، يفيد ببداية حصاد محصول القمح بجميع محافظات الجمهورية، والفول البلدي، موضحا أنّه جار حصاد محصول البنجر والعروة الشتوية للبطاطس، كما أنّ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ نحو 3 ملايين و402 ألف فدان.

وأعلنت الوزارة ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، انتهاء التنسيق مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، وإصدار توصيات مهمة لمزارعي القمح، يجب مراعاتها عند عمليات الحصاد، ومن المقرر أن تبدأ في مختلف محافظات الجمهورية بداية من الأسبوع المقبل.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة وقف ري القمح عندما يبدأ حامل السنبلة تغيير لونه للأصفر، إذ يعني الاصفرار توقف انتقال الغذاء إلى الحبوب، مشيرة إلى أنّ مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر، وتكون هي المرحلة الملائمة للحصاد.