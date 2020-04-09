رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وأبوجرج في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، عن رفع الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليا بقريتي القيس وأبوجرج التابعة لمركز بني مزار، والذي بلغ عددها 12 أسرة، منها 8 أسر بقرية القيس، و4 أسر بقرية أبوجرج، والذي بدأ خضوعهم للحجر يوم 26 مارس الماضي واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أي حالات إيجابية داخل القريتين خلال فترة الحجر المنزلي للأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن الحفاظ علي سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الأسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوي داخل المركز.

وأوضح المحافظ، أنه حين تم التأكد من إيجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين فقد تم إجراء عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزارة الصحة وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئه أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات هؤلاء المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف أنه فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، تم التنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القرار، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتخصيص مساعدات عينيه لأسر الحجر المنزلي، حيث تم تخصيص 2000 كرتونة مواد غذائية متنوعة وشنطة طبية وقائية، مقدمة من مؤسسة صناع الخير بالإضافة إلى تخصيص 2000 كيلو، من اللحوم، مقدمة من جمعية الأورمان، كما تم تخصيص 1000 شنطة بطاطس – 300كرتونة مواد غذائية – 300 حقيبة منظفات طبية، من مؤسسة مصر الخير.

وقد كلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة الحالة العامة بقريتي القيس، وأبو جرج، ومدى دقة وسلامة كافة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وتابع نائب المحافظ، خلال جولته لقرى الحجر تواجد كافة الخدمات والاحتياجات ومدى توافرها للأهالي، من خدمات أمنية وصحية وتموينية، حيث رافقه دكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة، والدكتورة الشيماء علي طه مدير وحدة الوبائيات والترصد، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شريف مدحت مدير هيئة الاسعاف، وعدداً من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، مناشدا، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للخروج بالوطن من هذه الأزمة خلال الفترة الراهنة.