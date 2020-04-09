بدء مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي في كلابشة بـ 318 مليون جنيه

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسون، أنه تم البدء فى مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي بمدينة كلابشة ضمن مشروع متكامل يخدم كلابشة وعدد 8 قرى مجاورة تابعة لمركز نصر النوبة وذلك في إطار المشروعات الممولة من صندوق تحيا مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن الفترة الحالية تشهد سباق مع الزمن لافتتاح وتشغيل 6 مشروعات من إجمالي 14 مشروعا في كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الصناعية ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 609 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و289 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وبالإضافة إلى 35 مليون جنيه من وزارة الإسكان والمرافق.

وكشف محافظ أسوان أن من أبرز المشروعات التى سيتم افتتاحها مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بطول 5 كم، وبأقطار مختلفة داخل قرى مركز نصر النوبة، بجانب تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سريرا، لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، علاوة على مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة، وأيضاً توصيل المرافق العامة لعدد 288 وحدة سكنية بجبل الزلط مع استكمال وتشطيب 6 عمارات لإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو تضم 144 وحدة سكنية.وتابع أنه سيتم توصيل المرافق الداخلية لإسكان الشباب والأولى بالرعاية بالطويسه بداور بإجمالى 432 وحدة سكنية.

من جانبه، أوضح صابر حسين رئيس مدينة كلابشة، أن مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي سيشمل المدينة و8 قرى هي قورته والعلاقي، وماريا ومرواو، و جرف حسين و أبوهور والمضيق ، وقرشه بتكلفة إجمالية 318 مليون جنيه، مؤكداً على أن هذا المشروع الضخم يتضمن إحلال وتجديد الخطوط والشبكات بأقطار مختلفة ، بجانب عدد 4 محطات رفع، مع تغيير خطوط مياه شرب القديمة التى تعترض مسار المشروع .