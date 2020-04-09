فتاة تنتحر من الطابق الخامس بسبب مصادرة والدتها للمحمول في الإسماعيلية

قررت النيابة الكلية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد شطا، التصريح بدفن جثة فتاة ألقت بنفسها من سطح منزلها بشارع العشريني في حي ثاني الإسماعيلية بسبب مشادة مع والدتها بسبب كثرة استخدامها للتليفون المحمول.

وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطار من اللواء محمود هندي مدير المباحث بورود بلاغا من قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، يفيد بمصرع فتاة تدعى" أية .م" 14 سنة، مقيمة بشارع العشريني دائرة حي ثاني الإسماعيلية، وأكدت تحريات المباحث الجنائية أن الفتاة ألقت بنفسها من الدور الخامس بمنزلها بسبب مشادة بينها وبين والدتها، التى منعتها من استخدام التليفون المحمول وصادرته منها عقابا على مكوثها معه فترات طويلة، وفور سقوطها تم نقلها للمستشفى العام حيث تبين من خلال التقريرالطبي الذى حررته إدارة المستشفى أنها أصيبت بارتجاج في المخ، وكسور في أجزاء مختلفة من جسدها، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجرى العرض على النيابة، وتم استدعاء والدة الفتاة للاستماع إلى أقوالها، وقررت النيابة إخلاء سبيل الأم، والتصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.