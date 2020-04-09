"نتفليكس" تعرض "Space Force" نهاية مايو المقبل

أعلنت شبكة Netflix انطلاق العرض الأول لمسلسل "Space Force"، بطولة ستيف كاريل، يوم 29 مايو المقبل.

وتدور الأحداث حول الطيار المخضرم مارك، الحاصل على 4 نجوم ويحلم بقيادة سلاح الجو الأمريكي، بتعيننه قائداً للفرع السادس الذي تم تأسيسه حديثاً في القوات المسلحة الأمريكية، حيث يصطحب عائلته لينتقلوا إلى قاعدة نائية في كولورادو ويبدأ المهمة المُسندة إليه.

ويشارك في بطولة المسلسل جون مالكوفيتش، ديانا سيلفرز، تاوني نيوسوم، بِن شوارتز، إلى جانب النجوم المشاركين ليزا كوردو، جيمي أو يانج، نواه إميريتش، أليكس سبارو، ودون لايك.

يتولى الإنتاج التنفيذي هوارد كلاين عن شركة 3Arts، وهو المنتج المنفذ لـ"The Office".