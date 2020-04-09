آخر موعد للوصول 7:30.. تعرف على التوقيتات الجديدة لقطارات السكة الحديد

أعلن الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مدّ حظر التجوال، 15 يوما أخرى حتى 23 أبريل الحالي، ليصبح من الساعة الثامنة مساءً، وحتى السادسة صباحًا لليوم التالي، بدلا من السابعة مساءً.

وبناءً على القرار كشفت وزارة النقل عن تشغيل قطارات إضافية وتعديل مواعيد قطارات السكة الحديد بدءًا من اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد الحظر

وتستعرض "الوطن" مواعيد القطارات الجديدة، والإضافية، وهي كما يلي:

مواعيد القطارات الجديدة

انتهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تكثيف وتعديل جداول التشغيل.

بدأت الهيئة تشغيل 4 قطارات مكيفة و26 قطار درجة ثانية وثالثة عادية بإجمالي 30 قطارا، وامتداد سير 6 قطارات، ليصبح إجمالي عدد القطارات العاملة على خطوط الهيئة في الوجهين القبلي والبحري 710 قطار.

موعد آخر قطارات السكة الحديد

آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات النهائية الساعة 7:30 مساء ابتداءً من اليوم، على أن يبدأ التشغيل اليومي اعتبارا من الخميس 9 أبريل الحالي، بداية من الساعة السادسة صباحا بجميع خطوط الشبكة.