محافظ كفر الشيخ ونائبه يتبرعان بـ 20% من راتبيهما لدعم العمالة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بالتبرع بـ 20% من راتبيهما لمدة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق "تحيا مصر" بالمحافظة، في ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية الاستمرار في متابعة تطبيق كافة القرارات التي اتخذها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية، وخاصة كبار السن منهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، منعًا للاختلاط والتزاحم.

ومن جانبه دعا نائب محافظ كفرالشيخ، كافة فئات المجتمع الحكومية والشعبية للمساهمة في صندوق "تحيا مصر" لدعم العمالة غير المنتظمة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.